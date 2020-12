$!Acusan de violencia contra su esposa al ex torpedero Omar Vizquel

“Si bien Omar Vizquel no ha sido empleado por una organización de Grandes Ligas durante algún tiempo, estamos al tanto de las acusaciones y continuaremos investigándolas”, dijo MLB en un comunicado a The Athletic.

Omar Vizquel ha sido acusado de abuso doméstico por su esposa, Blanca García, quien alegó múltiples casos de violencia física por parte del ex campocorto estrella según un informe publicado el miércoles por el portal The Athletic.

En una carta al fiscal, Bianca García negó el registro policial oficial del presunto incidente y dijo que quería resolver sus problemas maritales con su esposo. Sin embargo, le dijo a The Athletic que Omar Vizquel la obligó a firmar la carta y la amenazó con una retribución económica.

En una entrevista con el medio noticioso venezolano La Patilla, Omar Vizquel negó que hubiese forzado a Blanca a firmar esa carta.

El Athletic también describió un incidente en diciembre de 2011, cuando Omar Vizquel supuestamente estranguló a su esposa durante una discusión en la casa de la hermana de Blanca en Alabama.

La hermana de Blanca Vizquel, Nelly Metler, escribió en una declaración de testigo que: “Lo vimos encima de ella, con el codo en su garganta, sus brazos clavados (sic) en la cama, ella gritaba, diciéndole que la dejara ir”, según The Athletic.

Omar Vizquel llamó a la policía y acusó a su esposa de arañarlo, lo que ella negó, diciéndole a The Athletic que su esposo “era más fuerte obviamente, más fuerte que yo, traté de quitárselo de encima”.

Omar y Blanca García firmaron declaraciones juradas reconociendo que “perdimos el control de nosotros mismos, lo que resultó en un contacto físico entre nosotros”. Ambos dijeron individualmente que no querían que el incidente condujera a cargos penales, según The Athletic.

La pareja finalmente presentó una moción conjunta para desestimar cualquier cargo derivado del incidente, según The Athletic, y la moción fue concedida.

Blanca García le dijo a The Athletic que el incidente de agosto de 2020 fue una discusión acalorada pero no indicó que Omar abusó físicamente de ella. Dijo que “tomó la decisión de salir de casa y no volver. No quería sentir esa sensación en la que no sabías si estarías a salvo”.

Omar Vizquel fue tres veces Todos Estrellas y 11 veces ganador del Guante de Oro durante su carrera de 24 años en las mayores con los Mariners, Indians, Giants, Rangers, White Sox y Blue Jays de 1989 a 2012. Actualmente está en la boleta electoral para el Salón de la Fama.