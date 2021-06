$!Adalberto Mondesí regresa a la lista de lesionados de los Reales

Sánchez con molestias en rehabilitación

Los Marlins de Miami indicaron el fin de semana que Sixto Sánchez sufrió un retroceso en su proceso de rehabilitación de una lesión que le ha impedido lanzar esta temporada.

“Tiene que haber cierta preocupación, ¿no?”, confesó el coach de pitcheo Mel Stottlemyre Jr. “He visto sus bullpen y lo he visto lanzar sus programas de pitcheo. Ha mejorado algunas de las cosas que hacía. Pero sigue estando estancado en su recuperación. No voy a decir que está lesionado, pero sí que no es el momento para seguir hacia adelante y pensar en aperturas de rehabilitación. No está allí”.

En el 2020, Sánchez tuvo marca de 3-2 y 3.46 de efectividad.