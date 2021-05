Adelantan salida de Luis Castillo

¿Afecta esto la preparación del lanzallamas banilejo?

“Es normal, un día menos no nos interrumpe la rutina de nosotros. Solo tenemos que salir a hacer el trabajo que sabemos hacer en la lomita”, dijo Castillo, en una entrevista vía Zoom, de los Rojos de Cincinnati.

Castillo tiene marca de 1-4 y 6.42 de efectividad esta temporada. No gana un partido desde el 7 de abril y sus últimas tres decisiones han sido derrotas.

El está consciente de que las cosas no andan bien, pero se siente optimista de que volverá a ser el lanzador que Cincinnati espera que sea.

“Hablé un rato con (el dirigente) David (Bell) y le dije que estábamos pasando por un momento malo, pero que no se desespere que los momentos buenos llegarán y él me dijo que me entiende y sabe que volveré a ser el mismo de antes. No me está pasando nada, estoy simplemente enfocado en mejorar en la lomita”, comentó.

¿Está trabajando Castillo en algo diferente para salir de la mala racha?

“La misma rutina que siempre hemos tenido, trabajando con el pitching coach, la rutina, lo mismo que hemos estado haciendo”, agregó.