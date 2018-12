$!¿Afecta la presencia de Gregorius los intentos de Yanquis por firmar a Machado?

Aún cuando los Yanquis se perfilan como los favoritos para firmar al agente libre Manny Machado, el analista de MLB Network Radio, Eduardo Pérez, cree que los Bombarderos deben tener en mente que ya cuentan con un torpedero estelar que en algún momento se reintegrará al equipo.

“No descartaría que Didi Gregorius vuelva (en salud)”, dijo el boricua Pérez. “Todo el mundo preguntaba, ‘¿Quién va a sustituir a Derek Jeter? ¿Quién lo hará? Didi Gregorius fue capaz de manejar la presión allí. Es un buen bateador zurdo en ese lineup. No hay duda si rendirá o no con el bate en el Yankee Stadium. No es un misterio su capacidad para lidiar con los medios en Nueva York.

“Eso es lo que veo bien de los muchachos una vez que se ponen el uniforme de los Yankees. A veces es preciso invertir para asegurarte de recibir un producto que pueda seguir jugando bajo ese escrutinio”.

Si los Yanquis confían en que Gregorius sea capaz de regresar de su cirugía Tommy John y aportar durante una buena parte del 2019, eso definitivamente podría determinar la manera en que busquen a un torpedero en el mercado de agentes libres. Solamente necesitarían una solución temporal, según informó MLB.COM.

Por otro lado, la presencia de Gregorius no es impedimento para que los Yanquis firmen a Machado. Aunque Machado prefiere jugar en las paradas cortas, se ha destacado como antesalista durante la mayor parte de su carrera y podría volver a la esquina caliente una vez que regrese Gregorius. Y aunque los Yankees ven con buenos ojos el bate de Miguel Andújar, la defensa del dominicano fue una decepción en su temporada de novato. (De su parte, Pérez dijo que no cree que Nueva York deba darse por vencido con respecto a Andújar en la tercera base). La presencia de Andújar no debería obstaculizar la firma de Machado, quien es un jugador élite.