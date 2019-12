$!Águilas desplazan del segundo a Leones, pero necesitaron 14 entradas

Las Águilas Cibaeñas reclamaron el segundo puesto de la pelota invernal para desbancar a los Leones del Escogido, pero el conjunto requirió de 14 entradas y más de cinco horas para irse satisfecho a Santiago de los Caballeros. Juan Lagares disparó un sencillo remolcador en la parte alta del episodio 14 que quebró un empate y de esa manera las Águilas derrotaron cuatro carreras por tres a los Leones, en un partido que se extendió por más de cinco horas en el Estadio Quisqueya.

De esa manera diciembre no comenzó tan bien para los melenudos, que del primer lugar descienden a la tercera posición.

Las Águilas (21-18) regresaron en el partido que perdían 3-0 ante Leones (20-19) hasta el cuarto episodio y al llevarse la victoria el equipo cibaeño se queda solo en la segunda posición de la pelota invernal dominicana, un juego por encima de los Leones (20-19), cuya derrota los deja igualados con los Tigres del Licey (20-19), que blanquearon 6-0 a los Gigantes del Cibao, también el domingo, en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Lagares disparó el batazo decisivo ante el relevista Nefi Ogando con el que remolcó a Jordan Paterson, quien estuvo involucrado en las cuatro carreras de las Águilas, luego de disparar jonrón con el que empató el partido a tres carreras y también anotó dos vueltas, incluida la de la victoria.

Después del cuarto, pasaron nueve episodios sin anotaciones y fue en el 14 cuando se decidió todo.

El partido lo ganó Darío Álvarez (2-0), salvó Gregory Soto (2) y perdió Nefi Ogando (0-1). Se utilizaron 15 lanzadores, seis por las Águilas.

El Escogido comenzó su ataque en la primera entrada ante un inestable Yunesky Maya y su vacilante defensa. Yusniel Díaz disparó sencillo al central. Iván Castillo siguió con otro hacia el lanzador, que erró en tiro lo que aprovechó Díaz para anotar y Castillo quedarse en segunda. Taylor Ward disparó un doble al prado izquierdo que remolcó a Castillo.

En el segundo, Ronny Paulino abrió con doble al central; Austin Wynns se embasó por jugada de selección fildeado por Maya y quedaron hombres en las esquinas. Oneil Cruz bateó para jugada forzada y Paulino anotó la tercera carrera roja.

En el cuarto, la magia que traía Enny Romero fue descifrada por el bato cibaeño. Romero hasta ese instante había concedido dos boletos y si bien le llegó Ronny Rodríguez a la inicial, ayudado por un error del propio lanzador, el zurdo se la arregló para sacar el cero. En el cuarto, las cosas cambiaron. Después de un out, Brian O’Grady disparó sencillo al prado derecho y se fue a segunda por “wild pitch” de Romero, que terminó de dar boleto a Wilín Rosario. Jordan Patterson se presentó al plato y disparó jonrón por el prado derecho para igualar el partido 3-3.

En la entrada 14, Patterson abrió con sencillo al jardín central ante Ogando, quien había entrado a lanzar en la entrada 13. Ogando ponchó de forma corrida a Diego Goris y a Francisco Peña, pero Ronny Rodríguez disparó sencillo al central y Patterson se fue a segunda y luego Lagares conectó indiscutible al prado derecho que remolcó a Patterson y en la acción Rodríguez fue puesto out en el plato para cerrar la entrada. El jardinero Jimmy Paredes realizó un disparo de piconazo, que no pudo manejar el receptor Austin Wynns, que de haber ejecutado de forma satisfactoria había posibilidad de completar el out.

En el cierre de la entrada 14, Soto boleó a Yusniel Díaz y luego ponchó a Paredes. Soto lanzó un “wild pitch” que llevó a segunda a Díaz. El zurdo se las arregló para ponchar primero a Ward y luego a Edwin Espinal con un lanzamiento de piconazo que abanicó Espinal, quien no pudo ejecutar contra su antiguo equipo, y fue retirado de lanzador a primera y así concluyó el partido.