$!Águilas se desligan de proceso judicial con herederos de fallecido accionista

El Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas desmintió que esté envuelto en un proceso judicial con los herederos de su fallecido accionista Héctor Marrero Oller. El Consejo emitió por medio de su abogada, la Elsa Trinidad Gutiérrez Guillén, un comunicado de prensa y un video con las explicaciones y posiciones sobre el tema.

En el comunicado, expresaron lo siguiente: “Tienen dentro de su nómina de accionistas al fallecido Héctor Marrero Oller. Hace 25 años dicho señor falleció. 24 años después de su muerte, es que se han presentado ante las Águilas, tanto un grupo de personas que dicen ser sus herederos, como también un accionista que reclama ser causahabiente con derechos originados en un testamento”.

Informó que frente a esa situación, “las Águilas recibieron una solicitud de no realizar ningún tipo de operaciones con esas acciones hasta que termine el conflicto judicial, del cual está apoderada la Sala de Familia del Distrito Nacional”.

“En verdad es un conflicto entre herederos y no con las Águilas, como ha mal informado el grupo de herederos a la prensa en el pasado reciente. El grupo de herederos de la esposa del fallecido accionista, quien previamente había hecho un testamento para que la venta de esas acciones fuera destinada a instituciones caritativas (Patronato contra el Cáncer, entre otros), decidieron desconocer esa voluntad y reclamar para sí mismos, las acciones. Como un mecanismo de presión, el 27 de mayo de 2019, ese grupo entabló una querella penal contra el presidente y el secretario de las Águilas, con el objetivo de que la institución les entregue a ellos únicamente las disputadas acciones del fallecido. Desde hace 25 años y hasta la fecha, Águilas mantiene las acciones registradas en favor del fallecido Marrero Oller, las cuales no han sido utilizadas. Como Águilas no ha recibido una sentencia irrevocable que decida a quienes, y en qué proporción les corresponden esas acciones, está imposibilitada de colocarse por encima de los tribunales y la ley. Lamentamos la interposición irresponsable de esa acción penal contra Águilas, sin embargo, nuestro mayor compromiso es con el respeto a la ley”.