$!Albert Pujols cerca de alcanzar una rara hazaña en las Grandes Ligas

Mientras que el dominicano Albert Pujols ha dejado de ser aquel temido cañonero que alguna vez fue con los Cardenales, su paso por los Angelinos ha estado lleno de hazañas.

El futuro miembro del Salón de la Fama llegó a 500 cuadrangulares con los Angelinos en abril del 2014, y tres años más tarde se convirtió en apenas el noveno jugador en la historia en alcanzar la marca de los 600 jonrones en la Gran Carpa. El pasado mes de mayo, el quisqueyano se convirtió en el 32do miembro del club de los 3,000 hits, y está muy cerca de lograr otra hazaña que es más exclusiva que cualquiera de las antes mencionadas: Suponiendo que Pujols se mantenga en salud, muy pronto se convertirá en apenas el tercero (o quinto) jugador en alcanzar la marca de las 2,000 carreras producidas.

Usted debe estarse preguntando ahora mismo: “¿Tercero o quinto?”. Permítanos explicarle.

He aquí por qué esta hazaña es tan reconocida en el mundo de las Grandes Ligas: Pujols arranca el 2019 con 1,982 carreras empujadas de por vida. Esa cifra lo coloca a sólo 18 de las 2,000, un total extremadamente difícil de alcanzar, y una cifra que la mayoría de los cañoneros de élite actualmente en el Salón de la Fama no pudieron lograr. De acuerdo con Elías Sports Bureau – la fuente de estadísticas oficial de Major League Baseball – solamente hay dos miembros del club de las 2,000 carreras producidas, y Pujols se convertiría en el tercero, según informó MLB COM.

Líderes de producidas de todos los tiempos en Grandes Ligas, según Elías Sports Bureau

1. Hank Aaron: 2,297

2. Alex Rodríguez: 2,086

3. Barry Bonds: 1,996

4. Lou Gehrig: 1,994

5. Babe Ruth: 1,992

6. Albert Pujols: 1,982

Pero si uno ingresa a la página de Baseball Reference y visita la sección de la lista de líderes de carreras empujadas de todos los tiempos en Grandes Ligas, Pujols aparece en una posición diferente:

Líderes de producidas de todos los tiempos en Grandes Ligas, según Baseball-Reference

1. Hank Aaron: 2,297

2. Babe Ruth: 2,214

3. Alex Rodríguez: 2,086

4. Cap Anson: 2,075

5. Barry Bonds: 1,996

6. Lou Gehrig: 1,995

7. Albert Pujols: 1,982

De cualquier manera, Pujols está colocado entre los mejores bateadores de todos los tiempos. Pero desde el punto de vista de Elías Sports Bureau, la fuente de estadísticas oficial de Major League Baseball, existen incluso menos jugadores entre Pujols y Aaron en la lista de todos los tiempos, eso sin mencionar un miembro menos en el club de las 2,000 producidas.

La diferencia entre las dos listas tiene que ver con lo siguiente: las carreras empujadas no eran consideradas como una estadística oficial sino hasta 1920, por lo tanto, Elías no cuenta las carreras remolcadas acumuladas previo a esa fecha. Tal designación desaparece por completo la carrera de Anson, quien se retiró tras jugar en la Liga Nacional en 1897, y no incluye las más de 200 empujadas que Ruth consiguió mientras jugaba para los Medias Rojas de 1914 a 1919. No obstante, Baseball Reference, de manera retroactiva, agregó las careras producidas acumuladas previo a 1920, basándose en gran parte en investigaciones originalmente lideradas por Pete Palmer para la enciclopedia Total Baseball.

(Usted también notará que Elías tiene a Gehrig con una carrera remolcada menos en comparación con la lista de Baseball Reference. El total oficial de carreras producidas de Elías para Gehrig ha cambiado en varias ocasiones, incluso dentro del período de cuatro años en el que Rodríguez lo superó en la lista de todos los tiempos. Debido a la naturaleza incierta de la manera en que se archivaban los registros en las primeras dos décadas del siglo pasado, existen algunas discrepancias entre las estadísticas dadas a conocer hoy en día por las diferentes fuentes de datos históricos).