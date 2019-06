Albert Pujols emocionado por su regreso a San Luis

El enfrentamiento entre los Angelinos de Los Ángeles con los Cardenales de San Luis sería un partido normal interligas, si el equipo de Los Ángeles no tuviera en su alineación a Albert Pujols, quien ascendió a la Grandes Ligas con el combinado de Missouri en la temporada del 2001 y permaneció ahí hasta el 2012, cuando fue adquirido por los Angelinos.

Es la primera vez que Pujols regresa a su antigua hogar, el Busch Stadium, lo que ha provocado la venta de todas las entradas al partido que está programado para las 8:15 de la noche y en donde están anunciados los lanzadores Griffin Canning, por los visitantes y Michael Wacha por los Cardenales.

En torno a las expectativas de su regreso, el toletero dominicano manifestó a Usa Today: “Ha pasado tanto tiempo, pero los recuerdos son como si hubieran pasado ayer. Ha sido una locura las últimas semanas solo pensarlo. Estoy tan emocionado en este momento que apenas puedo creerlo. Sé que voy a ser muy emocional cuando vea a todos. Como no podrías estarlo y si no lo estás, no eres humano. Va a ser uno de los momentos más especiales de mi carrera”.

Los fanáticos de San Luis recuerdan que Pujols ayudó los Cardenales a ir a dos campeonatos de la Serie Mundial y que, durante su estadía con el combinado de la División Central de la Liga Nacional, logró tres premios de Jugador Más Valioso y fue llamado nueve veces al Juego de Estrellas, llegando ser considerado “el mejor jugador del mundo”, por John Mozeliak, presidente de los Cardenales.

Tony La Russa, quien le dirigió en sus años con San Luis, había manifestado que “fue el mejor que he visto nunca”. “Realmente, él era un jugador perfecto”, agregó.