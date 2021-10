$!Albert Pujols: “Estoy listo para jugar con el Escogido”

El toletero dominicano Albert Pujols dijo este viernes que está listo para jugar con los Leones del Escogido cuando el equipo lo disponga.

“Físicamente me siento que puedo jugar hoy, pero eso no depende de mí, sino de lo que las reglas del roster lo permita”, dijo Pujols al responder preguntas de Diario Libre durante la rueda de prensa celebrada en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya.

Pujols llegó a los Leones en un cambio desde los Gigantes del Cibao y aseguró que iba a jugar en el país sin importar el equipo.

“Yo no pedí cambio. Quería jugar en el país para que me viera mi gente y alegrar a todo el que me quiera ver jugar. Desde niño tenía el sueño de jugar en el país, yo en el Quisqueya vendía sándwiches con mi familia de niño y esto es algo que quería hacer”, agregó.

Dijo que no tiene una fecha específica para debutar o cantidad de partidos a jugar.

“Esto no tiene que ver con si yo seguiré o no en Grandes Ligas. Esto no va a decidir si sigo o no, sino cuándo yo entienda que ya no puedo más”, añadió. “Mi tiempo de retirarme no ha llegado”.

El toletero fue enfático en señalar que entiende que todavía le queda mucho béisbol y no quiere ponerle límite a lo que puede hacer en un terreno.

Pujols jugó con los Angelinos y los Dodgers en el 2021 y acumula 679 jonrones de por vida.

Recientemente terminó su contrato de 10 años y US$240 millones y, a sus 41 años no está claro si tendrá chance de regresar para el 2022.

Aseguró que una vez termine su carrera como jugador podría iniciar una Segunda como técnico, ya sea coach o dirigente.

“Creo que tengo mucho que ofrecer a los muchachos que vienen detrás así que no lo descarto”, manifestó.