Albert Pujols jugará en todos los estadios de Lidom

Albert Pujols debutó el domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y conectó un infield hit en la décima entrada para decidir la victoria de los Leones del Escogido sobre los Tigres del Licey.

Fue un partido emocionante para el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien jugó su primer partido en Lidom, 19 años después de haber sido seleccionado en el sorteo de novatos.

Luego de ese primer partido, Pujols aseguró que estará acompañando a los Leones a cualquier ciudad que le toque jugar.

“Voy a viajar con el equipo, quiero darle la oportunidad a todos los fanáticos que me puedan ver, porque no solo en la capital tengo fanáticos. Esa es mi meta, mi sueño. Voy a viajar con el equipo y jugar los juegos que me quieran dar”, dijo Pujols, en una rueda de prensa luego de la victoria 3-2.