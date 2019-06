$!Albert Pujols:“No juego por dinero. Gracias a Dios, ya tengo”

La última vez que jugó en el Busch Stadium, Albert Pujols, entonces un triple Jugador Más Valioso e inminente agente libre, terminó la noche levantando su segundo trofeo de la Serie Mundial y despidiéndose de San Luis, el único hogar que había tenido desde que llegó a las Grandes Ligas.

Pujols no visitaba el entorno vestido de pelotero desde el 28 de octubre del 2011. En las 11 temporadas que transcurrieron entre el 2001 y el 2011, Pujols bateó .328 con 455 jonrones..

Su cadena de 10 temporadas, comenzando su carrera, en las que bateó sobre .300 con más de 30 jonrones, 30 dobles y 100 carreras impulsadas es un récord de todos los tiempos. Básicamente, Pujols selló su ticket para el Salón de la Fama de Cooperstown con el uniforme de San Luis, donde fue bautizado como “El Hombre”, una especie de homenaje-relación a Stan “The Man” Musial, el único pelotero que lo supera en la historia del legendario club de la Liga Nacional.

“Será muy emocionante para mí y toda mi familia. San Luis siempre será mi hogar, sin importar donde juegue”, dijo Pujols a Enrique Rojas de ESPN Digital.

“Para mí, San Luis es como República Dominicana. Me marché de mi país cuando aún era muy joven y siempre me emociono igual cuando regreso. San Luis tiene un lugar especial en mi corazón y eso no cambiará”, agregó.

“Yo no soy el mismo pelotero que era entre los 21 y los 30 años, en parte por las lesiones, pero creo que aún puedo ser un pelotero que puede producir y lo estoy mostrando este año”, dijo Pujols.

“No estoy jugando por dinero. Gracias a Dios, ya tengo dinero”, dijo Pujols, quien ha firmado contratos por un valor total que supera los $350 millones y tiene la opción de ganar un millón anualmente por una década por servicios prestados a los Angels luego de su retiro como jugador.