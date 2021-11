$!Albert Pujols reconoce que el juego en Lidom “no es fácil”

A pesar de contar con una carrera de Grandes Ligas de más de dos décadas, tres premios al Jugador Más Valioso y dos títulos de campeón, el toletero Albert Pujols reconoce que jugar en la pelota invernal dominicana no ha sido fácil ya que es una liga bastante complicada.

“A veces uno tiene que ajustarse a la liga, esta liga no es fácil, hay muchos veteranos y muchos muchachos con futuro de Grandes Ligas. (Lo importante) es disfrutar y llevarme esta bonita experiencia y gracias a Dios lo pude hacer y lo sigo haciendo”, dijo Pujols, luego de la victoria del Escogido en Santiago el miércoles, cuando bateó de 4-2, en su retorno de una ausencia de más de una semana.

Pujols batea .235 en nueve partidos con los Leones, incluyendo cuatro hits en sus últimos ocho turnos al bate.

Para el inicialista agente libre en Grandes Ligas, lo que importa ahora es jugar.

“Lo importante es estar en el lineup e intentar ayudar a los muchachos”, agregó Pujols.

El dominicano estuvo fuera por 10 días, atendiendo asuntos personales en los Estados Unidos, pero asegura que no dejó de practicar.

“Me mantuve haciendo la rutina aunque tenía muchos compromisos, pero saque el tiempo de practicar y entrenar porque sabia que tenia que estar 100 por ciento”, manifestó.

Y dio una explicación de por qué se le ve jugando con tanto esmero e intensidad en la pelota dominicana, algo que había anhelado por mucho tiempo.

“Juego la pelota fuerte. Esto es una bendición que Dios me ha dado y no cojo esto de relajo. Hay muchos muchachos jóvenes que me están mirando y están viendo cómo estoy caminando, cómo juego béisbol y para ellos soy un ejemplo”, indicó.

Y agregó: “Siempre he respetado este deporte y por eso sigo jugando duro sin importar que esté en Grandes Ligas o que esté aquí en República Dominicana, siempre voy a respetar este juego que tanto adoro”.