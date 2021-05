$!Albert Pujols reitera se retira cuando ya no pueda más

El primera base dominicano Albert Pujols está con los Dodgers de Los Ángeles luego de haber sido dejado libre por los Angelinos y aunque se ha dicho que el toletero insiste en seguir jugando por perseguir la marca de los 700, eso no es su prioridad.

"Mi enfoque no son los numeritos sino tratar de ayudar a la organización, representar mi país y subir la bandera en alto. No pienso en 700, ustedes me conocen y son mis amigos que tienen mi teléfono personal y lo saben", dijo Pujols, en una entrevista para el programa Grandes en los Deportes, que se transmite por Escándalo 102.5 FM de lunes a viernes de 12 a 2 p.m.

Pujols dice que se siente bien y saludable y que si tiene oportunidad de jugar el año que viene, lo hará.

"Si después de la temporada siento que me tengo que ir o en dos años, lo haré. No me llevo de críticos. Ellos no saben la lucha que Albert Pujols ha pasado, el esfuerzo y la dedicación que le pongo todos los días a mi trabajo. Porque alguien diga y me critique que me retire, no le voy a dar el gusto", agregó.