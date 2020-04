$!Albert Pujols se apunta para el Clásico Mundial

Albert Pujols tendrá 41 años en marzo próximo, estará en su temporada de despedida y lo más probable es que en cada estadio que visite por última vez se le haga un homenaje.

Pero Pujols asegura en estos días que está dispuesto a enfundarse en el equipo dominicano que jugaría el Clásico Mundial de Béisbol, uno que no viste desde esa primera edición, en 2006.

“Claro que sí, si se da la oportunidad”, dijo el primera base cuando se le preguntó en un Instagram Live realizado por el periodista Yancen Pujols, la noche del jueves.

“En los últimos dos clásicos no he podido jugar por lesiones de rodilla y el codo, pero si me dan la oportunidad lo hago. Quizás al estilo Luis Polonia en el 2006, que estuvo ahí dando consejos, ayudando a los muchachos. Ese sería mi último clásico al menos que vuelva después como coach”.

Pujols juega en la inicial, una posición para la que aparece como favorito para repetir en el evento continental Carlos Santana, además de Miguel Ángel Sanó.

“Todavía me queda gasolina en el tanque y sé que puedo competir. Ahora, si no estoy mental y físicamente preparado, no debo quitarle la oportunidad a uno de los jóvenes que sí esté preparado. Si estoy saludable pueden contar conmigo”, comentó.

En ese primer Clásico, Pujols se fue de 21-6 (.285), con un cuadrangular y tres carreras remolcadas. En esa edición la novena dominicana dominó la primera fase 3-0 en Orlando, luego en Puerto Rico quedó con 2-1 y pasó a la semifinal en San Diego, donde cayó 3-1 ante Cuba.