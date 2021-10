$!Albert Pujols se toma su tiempo sobre futuro y disfruta playoffs

El dominicano Albert Pujols, quien está disfrutando de los juegos de postemporada, no piensa tomar una decisión acerca de su retiro por ahora.

“Mi carrera ha sido muy larga, no creo que en un día voy a tomar una decisión, que después crea que no fuera la correcta por eso me voy a tomar mi tiempo”, comentó Pujols.

El de Cristo Rey está en su sexta Serie de Campeonato, las primeras cinco con los Cardenales y los dos últimos dos partidos con los Dodgers.

“Súper contento de tener esta oportunidad de regresar a los playoffs, tener de nuevo una oportunidad de ganar un anillo de Serie Mundial, es el sueño de todos los peloteros” indicó Pujols al ser entrevistado por Enrique Rojas para Grandes en los Deportes.

En 33 partidos de series de campeonato batea de 120-44 (.367), con ocho dobles, diez cuadrangulares, 27 remolcadas, 18 bases por bolas y 19 ponches desde que debutó en estas instancias en el 2002.

“Ahora mismo mi enfoque está en ayudar a los Dodgers a ganar, tendré tiempo cuando termine la temporada para decidir lo que yo quiera hacer”, expresó.

El slugger dominicano está en su temporada número 21 en la MLB y en el último de su contrato de diez años y US$240 millones que firmó con los Angelinos en el 2011.

“Ahora mismo estoy disfrutando, gozando la pelota, estos últimos cuatro meses han sido súper bendecidos para mí y mi familia”, comentó.

Pujols solo piensa en ganar el anillo de campeón de la Serie Mundial este año.

El dominicano estaría buscando su tercer anillo de Serie Mundial, lo ganó en el 2006 y 2011 con los Cardenales.

Pujols se tomará el invierno para tomar su decisión sobre seguir o no, y se prepara para lo necesario.