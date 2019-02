$!Alboroto en los Padres de San Diego ante llegada de Manny Machado

A medida que el entrenamiento se acercaba a su fin, corrió la voz en los campos de práctica de los Padres de San Diego, en el Complejo Peoria Sports.

Los Padres, un equipo atascado en una racha de 12 años sin clasificarse a los playoffs, estaban a punto de hacer la inversión más grande de su historia en un agente libre.

Manny Machado, el gran bateador y jugador de cuadro con sofisticado fildeo, iba a recibir un pago de 300 millones de dólares por jugar para San Diego durante la próxima década.

Las noticias del martes transformaron la actitud de los jugadores por el resto de los entrenamientos.

“Definitivamente fue un día de alboroto ayer en la práctica”, reconoció el miércoles el primera base Eric Hosmer. “Hacia los últimos dos ejercicios, los rumores se fueron volviendo un poco más ciertos sobre que Manny probablemente vendría aquí. El alboroto está aquí y todos están emocionados”.

La algarabía continuó el miércoles mientras los Padres esperaban por la finalización del contrato y el arribo de Machado al desierto, lo cual podría presentarse tan pronto como el viernes.

Los Padres pactaron con Machado por 10 años y 300 millones de dólares, declaró el martes a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló en condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso y no se había anunciado formalmente.

El segundo acuerdo más grande en la historia del béisbol significó un importante cambio de dirección para los Padres.

San Diego perdió 96 juegos el año pasado y no ha tenido una temporada ganadora desde 2010. Esta campaña se anticipaba como otra en un proceso de reconstrucción aparentemente interminable.

El acuerdo de Machado cambia las expectativas. La meta de ganar ya no es algo de tres o cuatro años en el futuro. Los Padres quieren hacerlo ahora.

San Diego hizo un poco de ruido la temporada anterior en la agencia libre, al firmar al primera base Eric Hosmer por ocho años y 144 millones de dólares.

Sumar a Machado asegura las esquinas del cuadro de los Padres al menos por los próximos cinco años, cuando Machado puede optar por salirse del contrato y convertirse agente libre otra vez.

“De lo que hemos hablado es que si los muchachos correctos están ahí, los chicos que creemos que encajan en un plan a largo plazo, queremos construirlo a medida que avanzamos y sumar la pieza correcta en el momento adecuado”, dijo el gerente general de los Padres, A.J. Preller. “Puedes esperar a alguno de los talentos jóvenes que hemos construido y tal vez en tres o cuatro años conseguir a los chicos correctos que están ahí en ese momento, pero sentimos como grupo que las piezas encajan en el corto plazo, el largo plazo está ahí y así es como construyes un club”.