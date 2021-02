$!Alcántara busca aportar como líder en Miami

Aunque sólo tiene 25 años, el dominicano Sandy Alcántara es el brazo demás experiencia de la rotación proyectada que tendrán los Marlins en el 2021. Con 45 aperturas en su haber, el derecho dominicano ha asumido el papel de líder en una organización que buscar competir constantemente.

“Quiero ser el líder. No importa lo joven que soy”, dijo Alcántara el jueves vía Zoom. “Creo que he ganado bastante experiencia. He estado lanzando por cuatro años ya. Voy a seguir trabajando fuerte para poder acumular más experiencia y ayudar a mi equipo”.