$!Alcántara y Sánchez en rotación de los Marlins

K im Ng se convirtió en la primera mujer gerente general en la historia de la MLB cuando los Marlins la contrataron para reemplazar a Michael Hill en la oficina principal. Con más de 30 años de experiencia, se reúne con los ex Yankees Derek Jeter y Gary Denbo , entre otros. También es la quinta persona en la historia del club en ocupar la primera posición en las operaciones de béisbol.

Pero, ¿cómo les irá a los jóvenes brazos de los Marlins, los bates veteranos y los talentosos prospectos durante una temporada completa? ¿Puede el equipo demostrar que adelantarse a lo previsto en 2020 no fue una casualidad?

· Alineación proyectada: LF, Corey Dickerson; CF, Starling Marte; 1B, Garrett Cooper; 3B, Brian Anderson; RF, Adam Duvall; 2B, Jazz Chisholm; C, Jorge Alfaro; SS, Miguel Rojas.

· Rotación: PD, Sandy Alcántara; PD, Pablo López; PD, Elieser Hernández; PD, Sixto Sánchez; PZ, Trevor Rogers.

· En dos palabras: La designación de Carlos José Lugo como gerente general de los Tigres del Licey, es un premio al talento y la capacidad de una nueva generación. Exitos a Carlos Josè en sus nn nuevas funciones.

Un dia como hoy:

· 1979: El jardinero Hack Wilson y el veterano ejecutivo Warren Giles son elegidos para el Salón de la Fama por el Comité de Veteranos. Wilson, quien tuvo una carrera relativamente corta, ganó cuatro títulos de jonrones de la Liga Nacional mientras estaba con los Cachorros de Chicago. Su temporada más productiva llegó en 1930, cuando estableció un récord histórico de Grandes Ligas con 191 carreras impulsadas, conectó 56 jonrones (un récord de la Liga Nacional durante 68 años) y bateó para .356. En su carrera, Wilson bateó .307 con 244 jonrones y 1063 carreras impulsadas. Giles se desempeñó como presidente de los Rojos de Cincinnati desde 1937 hasta1951 , antes de convertirse en presidente de la Liga Nacional durante 18 temporadas.

· 1981 - Los Bravos de Atlanta intercambian al jardinero Jeff Burroughs a los Marineros de Seattle a cambio del lanzador Carlos Díaz.

· 1991 - Cool Papa Bell muere en San Luis, Missouri, a la edad de 87 años. Un jardinero con una velocidad vertiginosa, Bell jugó en las Ligas Negras de 1922 a 1946. Bell ingresó al Salón de la Fama en 1974, uniéndose a las estrellas de las Ligas Negras Satchel Paige, Josh Gibson, Buck Leonard y Monte Irvin.

· 1995 - El Comité Especial de Veteranos elige a los ex jugadores de Grandes Ligas Richie Ashburn y Vic Willis, al ex presidente de la Liga Nacional William Hulbert y al ex jugador de la Liga Negra Leon Day al Salón de la Fama. Day morirá de un infarto dentro de seis días.

· 1999 - En un acuerdo histórico, se anuncia que los Orioles de Baltimore viajarán a Cuba para un partido de exhibición el 28 de marzo contra la selección cubana en La Habana. El equipo cubano viajará a Estados Unidos para un concurso de regreso a finales de esta temporada. Es la primera vez en 40 años que un equipo de Estados Unidos juega un partido profesional en Cuba.