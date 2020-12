$!Alex Cora confía en la recuperación de J.D Martínez, E-Rod y Andrew Benintendi

La campaña fue tan mala que abrió la puerta al regreso del manager.

"No me gustan las apuestas, pero les apuesto un dólar a que J.D. tendrá una mejor temporada", manifestó el piloto boricua. "Estoy viendo muchos juegos y videos. Fue un bateador diferente... Y sé que él reconoció al final de la temporada lo que andaba mal. Sin embargo, no pudo encontrar cómo solucionarlo en la caja de bateo".

Martínez finalizó en el cuarto lugar de la votación para el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018, cuando bateó 43 cuadrangulares y lideró el Joven Circuito con 130 empujadas. Ayudó a que los Medias Rojas impusieran un récord de la franquicia, con 108 victorias en la campaña regular, antes de conquistar la Serie Mundial.