$!Alex Cora reta a Rafael Devers a seguir ejemplo de Miguel Andújar

Para recordar lo que quiere Boston de él este año, Rafael Devers solo tiene que ver a su coterráneo y tercera base de los Yankees, Miguel Andújar, a quien enfrentó este sábado, en el primer duelo de los Entrenamientos Primaverales.

En más de una ocasión, el manager puertorriqueño de los Medias Rojas, Alex Cora, retó a Devers a ser más como Andújar, quien terminó de segundo en la votación para el premio Novato del Año de la Liga Americana en el 2018.

Puede parecer como un reto para el dominicano de 22 años, que comienza su segunda campaña completa, pero Devers está listo para el reto que le impuso su manager.

“Sí, puedo hacerlo”, dijo Devers sobre ser la versión de Andújar en Boston. “Creo que puedo hacerlo, el año pasado no tuve la mejor temporada, aunque tampoco fue tan mala. Sé que puedo hacer muchas cosas buenas”.

Andújar es un año y medio mayor que Devers. Ambos fueron en su momento cotizados prospectos dominicanos, y ahora pudieran estar protagonizando una buena rivalidad en los próximos años.

“Sí, es un gran jugador y atleta”, dijo Devers sobre Andújar, antes de irse de 3-2 en la victoria de Boston 8-5 el sábado ante los Yankees. “Tuve la oportunidad de jugar con él en un par de ocasiones en las ligas menores. Es una buena persona”.

Para entender un poco el tamaño del reto de Cora a Devers, Andújar promedió una línea de bateo de .297/.328/.527 con 27 jonrones y 92 carreras impulsadas en 149 juegos y 573 turnos al bate.

Devers participó en 121 juegos, tuvo 450 turnos y promedió .240/.298/.433 con 21 bambinazos y 66 remolcadas.

Para acortar la distancia entre ambos quisqueyanos, Devers tuvo una temporada muerta enfocada en un régimen de acondicionamiento con una dieta mejorada. Cuando llegó temprano a los Entrenamientos Primaverales, fue notable la mejoría en su condición física, en comparación al año pasado.

“Luce bien físicamente. Finalmente”, dijo Cora. “No estaba tan fuera de forma, pero le costó un tiempo encontrar el ritmo. Primero el aspecto del béisbol y luego el físico. Ahora está en un programa regular. Puede trabajar ahora en su defensa y ofensiva. No tiene que hacer algo especial para entrar en forma”.

Para una alineación que ya contiene a Mookie Betts, J.D. Martínez, Andrew Benintendi y Xander Bogaerts, la adición de Devers, de una manera constante en vez de esporádica, sería de vital importancia.

“Si el chico hace lo que hizo Andújar el año pasado con los Yankees, estaríamos mucho mejor posicionados a la ofensiva”, dijo Cora. “Andújar tuvo una temporada fantástica. Ayudó mucho a los Yankees, y esperamos que nuestro chico de 22 años pueda repetir lo que hizo en septiembre y octubre”.

Tras una rehabilitación por las menores entre finales de agosto y principios de septiembre, que duró más de lo que se necesitaba en un principio (tal vez como estrategia de Boston), Devers comenzó a tomar el ritmo.

Devers tuvo sus momentos en octubre, incluyendo un jonrón de tres carreras ante Justin Verlander en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con el que ayudó a Boston a asegurar el pase a la Serie Mundial, segun imformó MLB.COM.

De vez en cuando, Devers revisa el video de dicho cuadrangular.

“Todo. Recuerdo todo. Fue un gran momento, especialmente porque fue en la postemporada. Incluso si hubiese sido un sencillo o un doble, el hecho de haber podido ayudar a mi equipo, fue especial”, dijo Devers.

La pregunta que Devers tendrá que responder en las siguientes semanas, es si podrá batear en el orden al bate en que lo ponga Cora. Puede ser entre el tercero y séptimo turno, dependiendo de lo que demuestre con el madero.

“Si hace swing de la manera en la que puede hacerlo, no me sorprendería si termina bateando en la parte alta de la alineación, o incluso detrás de Xander. Lo motivaremos”. Dijo Cora. “Voy a hacerlo. Pero no me confundan, tampoco es que tuvo una temporada terrible. Jugó a ese nivel con 21 años y con un equipo histórico. Hizo un buen trabajo, pero queremos ver más y él lo sabe”.