$!Alex Reyes se siente bien en el rol de cerrador

Luego de cuatro años tratando de encontrar su ritmo tras someterse a una operación Tommy John, el quisqueyano Alex Reyes finalmente está teniendo el éxito esperado en el béisbol de las Grandes Ligas.

Con 20 salvamentos en la primera mitad de la temporada, acompañado de una efectividad de 1.52 y 12 ponches por cada nueve entradas, el hoy apagafuegos de los Cardenales de San Luis está gozando de sus triunfos.

“Estoy agradecido por la oportunidad. He salido al terreno a disfrutar cada momento. Trato de dar todo por mi equipo, y la adrenalina que trae ese inning me gusta”, dijo Reyes a Diario Libre en el Coors Field.

Después de ser un prometedor abridor, Reyes ahora es un efectivo cerrador. ¿Qué tan difícil fue pasar de la rotación (en las menores) al bullpen?

“Es un trabajo que me gusta, me gusta salir al terreno a competir. No ha sido difícil porque tuve tiempo entre abrir y pasar al bullpen. Es la oportunidad que Dios nos está dando y estamos agradecidos”, comentó el lanzallamas quisqueyano.

¿Y cómo reacciona ahora con esta transición?

“Vamos arriba, super orgulloso por no rendirme por mi familia que siempre me apoyo. Mis hijos, mis trainers que me empujaron siempre. Siempre vieron esto en mi, aunque yo no lo veía, ellos sí y me empujaron hacia delante”, comentó el derecho.

Reyes sabía que tenía chance de volver a las mayores luego de su operación, pero nunca se imaginó que iba a tener la oportunidad de convertirse en una estrella.

“No pensé en que no podía, pero no tenía la imaginación de poder llegar a un Juego de Estrellas. Sentía que podía ser parte de un equipo de Grandes Ligas, pero me empujaron a trabajar duro y agradezco los momentos que hicimos en la temporada libre”, manifestó Reyes.