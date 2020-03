$!Alex Rodríguez dice que los Astros deben pagar por el robo de señas

“Creo que lo único que realmente ha molestado a los fanáticos es que haces trampa, ganas un campeonato, no hay suspensión y luego no hay remordimiento”, dijo Alex Rodríguez durante la transmisión de ESPN del partido del martes entre los Yanquis de Nueva York y Boston Medias Rojas.

“Y el último es probablemente el peor porque la gente quiere ver remordimiento. Quieren una disculpa real y auténtica y hasta ahora no la han recibido. Cumplí la suspensión más larga en la historia de la MLB. Me costó más de US$35 millones. ¿Y sabes qué? Me lo merecía”. Consideró que los Astros se merecen lo que se les presente después de la falta de remordimiento que han demostrado”.