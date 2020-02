$!Alex Rodríguez estaría gestionando comprar a los Mets de Nueva York

Según múltiples fuentes, el nombre más nuevo que surgió como un pretendiente potencial para comprar los Mets no es otro que Alex Rodríguez, de acuerdo al The New York Post.

Expertos de béisbol y Wall Street le dijeron a The Post que la controvertida superestrella de los Yankees está “pateando los neumáticos” con la idea de participar en una próxima subasta para el equipo. Esto se produce después de que Steve Cohen, el multimillonario administrador de fondos de cobertura, abandonó un acuerdo de US$2,600 millones por el 80% del equipo la semana pasada al enterarse de que la familia Wilpon no cedería el control durante los primeros cinco años de su propiedad.

Si bien las fuentes le dijeron a The Post que Cohen aún no ha renunciado por completo a sus posibilidades de comprar a los Mets, los rumores sobre el interés de A-Rod se han intensificado.

“Es un hombre de negocios y un hombre de béisbol con sede en Nueva York”, dijo un aliado de A-Rod. “¿Por qué no estaría mirando esto?”

A-Rod, que se ha descrito como un fanático de los Mets y que idolatraba a Keith Hernández en su juventud, coqueteó con firmar con el equipo como agente libre en 2000. Ese sueño se desvaneció por el desinterés del entonces gerente general de los Mets, Steve Phillips, por cumplir con el contrato de A-Rod exigía y creaba lo que Phillips llamó infamemente “una lista de más de 24”. A-Rod finalmente firmó un acuerdo sin precedentes de US$252 millones por 10 años con los Rangers de Texas. Fue cambiado a los Yankees después de la temporada 2003.

Las fuentes advierten que una oferta de A-Rod por los Mets sería una posibilidad remota y requeriría reunir un grupo de propietarios de inversores aún más ricos, muy similar al acuerdo que hizo su ex compañero de equipo y el enemigo Derek Jeter para comprar el equipo de la ciudad natal de A-Rod, los Miami Marlins. En 2017, Jeter aportó US$25 millones junto con otros 15 inversores para llegar a un acuerdo de US$1,200 millones que lo convirtió en el socio controlador y CEO de la organización.

“[Rodríguez] realmente ama a los Mets”, dijo una fuente familiarizada con A-Rod. “Él y J.Lo han hablado sobre él comprando un equipo desde que Jeter consiguió a los Marlins”.