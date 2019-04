$!Alex Rodríguez habló sobre peor momento de su carrera y la relación con la prensa

El expelotero de Grandes Ligas, Alex Rodríguez conversó con David Marchese, periodista del NY Times sobre varios temas referentes a su carrera y vida personal.

La entrevista comenzó sobre su relación con la prensa previo a su suspensión en la temporada 2014 por violar las regulaciones de antidopaje de la Major League Baseball (MLB). Para Rodríguez, dar la cara, admitir su error y hablar con honestidad a la prensa fortaleció esa relación.

“Quise ser honesto, ser preciso y ser justo con los medios de comunicación, y manejarme con ligereza. No podía esperar (el día después) para burlarme de mí mismo. Hacer eso hizo que todos se relajaran. Me despertaría la mañana siguiente pensando que me iban a aplastar por el error que había cometido. Pero luego vi que apenas estaban hablando de mí [despreocupación] porque me les adelanté . Todavía creo que, en su mayor parte, tuve una buena relación con los medios de comunicación, pero se convirtió en una excelente post-suspensión”, explicó Alex.

La prensa no apabulló a A-Rod como lo hizo con otros peloteros como Barry Bonds y Roger Clemens, él salió airoso en comparación, cuestionó Marchese. A lo que Alex respondió: “No puedo hablar por los demás. Si preguntas por mí, creo que comenzó al aceptar toda la responsabilidad por mis errores. Pagué un precio enorme: la suspensión más larga en la historia de MLB por el uso de P.E.D. (performance-enhancing drugs). Y mientras estaba fuera, tomé ese año para reflexionar. Quería entender por qué continuaba disparándome en el pie. Ojalá hubiese sido en el pie, en realidad.”

A-Rod continúa: “Todavía soy un trabajo en progreso, pero una cosa que aprendí fue que era lo suficientemente bueno. No necesitaba extralimitarme. Y cuando giré la lente hacia adentro, encontré esta increíble cantidad de gratitud, aprecio y respeto por los demás y por mí mismo de una manera que tal vez no existía en el pasado. Con esa actitud, pude disfrutar mejor de la vida. Me hizo una persona más agradable para estar cerca; me hizo un mejor padre.”

Rodríguez agrega que saltó una etapa en su vida que considera importante. Él se graduó del colegio y semanas más tarde estaba en Fenway Park. Admite que físicamente estaba a tope para estar allí, pero mentalmente todavía era un adolescente. “Nunca me invento excusas, pero no me beneficié de estar en un campus universitario durante cuatro años y tener el tiempo para evolucionar. En algún momento me perdí.”

Marchese entonces pregunta: Tal vez sea un tiro en la oscuridad, pero ¿la suspensión realmente causó esta epifanía de 180 grados para ti? ¿O quizás fue más que eso -y sus consecuencias-, te dieron una forma de entender tu propia historia que te permitió avanzar emocional y públicamente?

-“Bueno, cuando la suspensión ocurrió, estaba enojado con todos. Estaba culpando a todos. No fue hasta que me adentré más en esos razonamientos que dije: No, no es su culpa. Es tu culpa.”- respondió Alex.

La temporada 2014 fue la más difícil para el pelotero, que lo llevó a terapia y lo hizo reflexionar como nunca antes. No obstante, Rodríguez aprendió a sobrellevar los peores momentos de su carrera y transformarlos, creando en el camino una relación que él considera honesta y fuerte, tanto con la prensa como la opinión pública.

A-Rod también aconseja a los atletas que piensen en hacer negocios con personas experimentadas, conservadoras y que tengan una brújula moral alineada a las suyas. “Hay tantas dificultades en el camino, y si alguien no tiene una brújula moral, habrá problemas”, concluyó.