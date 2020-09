$!Alex Rodríguez y Jennifer López quedaron desplazados por Cohen para adquirir los Mets

El camino luce cada vez más estrecho para Jennifer López y Alex Rodríguez (la pareja conocida como J-Rod), en su meta por adquirir a los Mets de Nueva York. Según informes, Steve Cohen tiene prácticamente el control de la organización.

Eso aleja, o anula, aún más las posibilidades para J-Rod, que una vez mostraron que se sentían decepcionado del trato brindado por los ejecutivos de los Mets. Esta semana, sin embargo, insistían en una última oportunidad centrando su estrategia en que Jennifer sea la primera latina en poseer un equipo de MLB.

En diciembre, en tanto, reporta el Daily News, los Wilpon anunciaron que se estaban preparando para vender una participación mayoritaria del 80% en los Mets, a Cohen, un multimillonario de los fondos de cobertura.

Cohen ha estado sosteniendo conversaciones exclusivas con las familias Wilpon y Katz, publicó también Newsday y las conversacones están progresando “suavemente” sin “obstáculos”, reportó el mismo medio.

Según el diario neoyorquino, Cohen ganó la licitación final y entró en negociaciones exclusivas para comprar a los Mets hace dos semanas. Los Wilpon quieren vender antes de fin de año y Cohen está "casi hecho" con el proceso a partir del jueves de esta semana, según una fuente le dio al Daily News.

Lo que sigue ahora es, como paso final, el voto de los propietarios de MLB en noviembre. Se espera que Cohen obtenga la aprobación necesaria de las tres cuartas partes de 23 de los 30 propietarios, confirmó una fuente el jueves. Los propietarios no se arriesgarían a que los Mets tuvieran un precio más bajo que los 2.5 mil millones de dólares esperados, lo que afectaría negativamente todos los valores de su franquicia.

El grupo liderado por A-Rod se habría visto seriamente desafiado en términos de capital para operar el equipo. No solo se espera que Cohen obtenga la aprobación de los propietarios de Grandes Ligas, sino que está mejor preparado para manejar la deuda de los Mets (estimada entre US$90 millones y US$100 millones antes de la pandemia) y hacer crecer el equipo para el futuro.

La oferta de Rodríguez y López no se acercaba a la de Cohen, en cuanto a dinero en efectivo en la línea, y la pareja no podría manejar a los Mets con la deuda de la franquicia. El grupo de Rodríguez, que incluía al cofundador de Vitamin Water, Mike Repole, y al propietario de los Florida Panthers, Vincent Viola, fue muy aprovechado por JP Morgan Chase y aún así, el Equipo A-Rod no estaba ni cerca de Cohen en cuanto a capital.

El presidente de los Mets, Saul Katz, y cuñado de Fred Wilpon, nunca iba a aceptar menos efectivo. Como informó el News, el principal aliado de A-Rod en su apuesta por los Mets fue Jeff Wilpon, quien no quería venderle a Cohen bajo ninguna circunstancia. Pero Katz, quien posee el 50% del equipo, se mostró inflexible en cuanto a querer obtener la mayor cantidad de dinero para el equipo.

La adquisición de Cohen como propietario mayoritario pondrá fin al reinado de propiedad de Wilpon / Katz que ha estado involucrado en el control del equipo desde 1980. Fred Wilpon, Nelson Doubleday y John O. Pickett compraron a los Mets por US$21 millones ese año, cuando Wilpon poseía solo el 1% de la propiedad del equipo. En 1986, ejerció una cláusula en el trato que le permitió comprar a los Mets. Wilpon finalmente se convirtió en el único propietario del equipo en 2002.