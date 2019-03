$!Amenazan a lanzador que golpeo a Bryce Harper en el tobillo

El viernes los Filis de Filadelfia sintieron como se les detuvo el corazón por unos segundos, pues Bryce Harper fue golpeado por una recta de 96 millas por hora del pitcher de los Azulejos de Toronto Trent Thornton en el tobillo derecho el que lo mandó al piso y lo sacó del encuentro, dejando a muchos con la idea de que se podría perder mucho tiempo.

Afortunadamente, Harper parece haber evitado algún tipo de lesión seria y no se perdería mucho tiempo por los Filis, equipo que le acaba de otorgar un contrato por 330 millones de dólares.

Pero, para el pitcher novato, Thornton, que golpeó a Harper las cosas no van tan bien, pues tras el pelotazo que le otorgó al bateador zurdo sus redes sociales no han parado de recibir menciones y no son de las buenas.

Algunos fans de Harper empezaron a atacar al lanzador Thornton e incluso amenazándolo de muerte.

Expresiones como: ¿Sabes qué es mejor? Alguien que termine tu miserable vida, “maldito.”

Tal parece que la afición de los Filis y de Bryce Harper no son los más cuerdos y son capaces de hacer lo que sea para defender a los suyos, pero amenazar especialmente e muerte no es lo correcto.

