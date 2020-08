$!Anderson Hernández estuvo a punto de retirarse antes de desarrollar su carrera

Anderson Hernández se despidió el viernes del béisbol, después de una carrera de 20 años. Pero antes de convertirse en la figura que todos conocemos, “El Menor” estuvo a cerca de dejar los “spikes” y dedicarse a quién sabe qué.

¿La razón? La muerte de su padre Andrés Hernández. Las voces requeridas pulularon por sus oídos y él escuchó atinadamente las recomendaciones debidas y así el béisbol dominicano vio uno de los pelototeros que más impactó en la liga dominicana en las últimas dos décadas.

Hernández, tal como reconoce, admite que hubo momentos de altas y bajas y dentro de esos logros se citan campeonatos y varios títulos individuales. También momentos de baja. En resumen, esa es la vida: altibajos.

“En el 2003, ese año, mi papá murió y yo quería dejar de jugar el béisbol”, señala. “Y gracias a Dios me dieron muchos consejos, pero pensé dejar de jugar el béisbol”.

Su padre, Andrés, no vio lo mejor de él dentro del diamante, dado que “El Menor” entró a la liga en la campaña siguiente (2004-05). “Estaba acabado casi de firmar para Grandes Ligas. No me vio jugando aquí ni en Grandes Ligas”.

Su padre fue aguilucho y nativo de Hermanas Mirabal y su madre, de La Vega, pero del Licey. Sobra decir los debates que se producían en la familia del hoy retirado jugador.