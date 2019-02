$!Andy Pettitte vuelve a los Yanquis como asesor especial

El ex lanzador Andy Pettitte está oficialmente de regreso en los Yamquis, que el lunes lo nombraron asesor especial del gerente general Brian Cashman.

Pettitte, quien ganó 256 juegos en su carrera de 18 temporadas, ayudará a la franquicia del Bronx tanto en las Grandes Ligas como en las menores.

“A mí me gustaría hacer lo que el equipo sienta puedo hacer, en lo que pueda ayudarlos”, dijo Pettitte. “Es un cargo bien relajado. No hay una descripción exacta de mis labores. Brian sabe cómo me manejo yo. Ayudaré de cualquier forma que me sea posible”.

Pettitte se une a un estelar grupo de asesores especiales. Este mismo año, el equipo sumó el puertorriqueño Carlos Beltrán, incorporando al ex toletero a un núcleo integrado por Reggie Jackson, Hideki Matsui, Alex Rodríguez y Nick Swisher.

“Andy ayudará con la enseñanza de la parte física y mental que se requiere para ser un campeón y lanzar en Nueva York”, explicó Cashman. “Siempre le he dicho a Andy que me gustaría que fuese parte del equipo. Fue alguien especial desde el primero y hasta el último día. Y lo sigue siendo”.

Pettitte dijo que recientemente se le acercó el presidente de los Marlins, su amigo Derek Jeter, para ofrecerle un cargo similar en Miami, pero que prefirió seguir con el uniforme a rayas.

Afirma que es posible que le pidan ayudar a reclutar a agentes libres en el futuro, o hablar con jugadores del roster actual, según informó MLB.COM.