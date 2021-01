$!Ángel Ovalles, gerente de las Águilas: “Equipo grande, fue un mensaje que nos marcó”

En el lado positivo, realmente algo que me marcó estando la serie 0-2 contra los Toros del Este, le tocó la pelota a dos veteranos de mucho impacto para nosotros, que son Yunesky Maya y Yoanner Negrín y los dos nos llevaron a la serie 2-2, pudieron ganar dos partidos consecutivos los dos veteranos y eso impactó de manera positiva a todo el conjunto de pelota y obviamente ese séptimo partido contra los Toros cuando había incertidumbre de quién lo abría por la situación de que Carlos no pudo tener dos salidas en esa serie, simple y llanamente no podía lanzar dos partidos en la serie, Marcos Diplán surgió como un abridor de emergencia e impactó en ese partido y logró darnos la serie contra los Toros.

Indescriptible. Realmente un año especial donde hubo que planificar bastante, con un enemigo silente como el coronavirus y lograr salir airoso en medio de tantas incertidumbres, reconforta al momento de terminar la temporada. Era una corona, un campeonato que la merecía cualquiera de los dos equipos que llegaron a la final, ya que se batalló. Pero nada agradecido de Dios, de haber salido airoso y gratificante en un año de tantas adversidades.

¿Hablando de un año de adversidades, comparándolo con la temporada pasada que no teníamos pandemia, qué tan difícil fue hacerse de ese campeonato en medio de una situación tan precaria?

Muy exigente. De verdad que se minimizaron todo tipo de actividad social dentro del clubhuse y dentro del estadio. Se cambió mucho la cultura del jugador latino, dentro de un clubhouse, que eso fue lo más difícil de decirle que tú no puedes jugar dominó aquí, no puedes jugar baraja aquí, no puedes comer, no puedes compartir aquí dentro. Y eso fue un proceso difícil. Iniciamos temprano que nos convino y logramos adpatarlos a ellos al nuevo estilo de vida de un clubhouse, que era totalmente diferente a como había sido en su historia y en el año anterior que no teníamos pandemia. Así que, cambiar la cultura del jugador fue lo más difícil. Pero se logró adaptarlo, aunque en la parte final, con le euforia de un campeonato y de un playoff volvieron los abrazos, volvió la cercanía y pusimos un poco en riesgo todo, pero las cosas han salida bien hasta ahora. Pero fue difícil cambiar la cultura de ellos en realidad.

¿Es decir que no hubo nada de actividad social?

Nada, nada. Ningún tipo de actividad social. Los muchachos se acostumbraron a tener un asiento en las gradas para salir a comer, hablar por teléfono. E incluso el “training room” de nosotros fue instalado en la parte de las graderías también. Todo fue diferente. No tenían el mismo estilo de vida de siempre.

¿Hablando de Serie del Caribe, quiénes son los confirmados, que han dado su sí?

Robinson Canó, Junior Lake, Jorge Mateo, Carlos Paulino, César Valdez, Fernando Abad, Jumbo Díaz, Jhan Maríñez, son jugadores que han dado el sí, que han dado el OK. Pero todos saben que hay que pasar un protocolo ahora mismo de coronavirus y saber que todo el mundo está en salud, antes de uno anunciar un roster oficial. Por eso se habla de los convocados porque estamos en el proceso de coronavirus. Pero en realidad la intención de esos jugadores es participar y están confirmados en caso de que todo esté bien con su salud. Están confirmados, lo que hay que esperar que pasen las pruebas, hay que hacerse seis pruebas antes de ir a México. Hicimos la segunda este viernes y este sábado habrá prueba de nuevo.

¿Cuándo comienza el grupo a practicar?

De manera formal el lunes, el equipo va a comenzar a practicar en el Estadio Cibao, de lunes a viernes. A partir de las 11 de la mañana. Ahí estaría el grupo completo.