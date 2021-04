$!Anuncian primera edición Clásico Mundial de Béisbol y Softbol

NUEVA YORK.- Daniel -El Quemaito- Reyes, fundador de La Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York, Inc., anunció que connotadas autoridades del deporte dominicano y peloteros activos y retirados, así como otras personalidades, ya han confirmado su asistencia a la regia inauguración de la Primera Edición Clásico Mundial de Béisbol y Softbol a celebrarse el sábado 24 de este mes de abril en el diamante #18 del Cunningham Park en Queens, con especial dedicatoria a Dean Janeway, presidente de Key Food Store Co-Operative, Inc.

Reyes, un deportista a carta cabal y que lleva alrededor de 30 años dirigiendo eventos deportivos en esta ciudad de New York, a través de la FDDNY, dijo que Vitelio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol Profesional Dominicana (LIDOM); Francisco Camacho, Ministro de Deportes de la República Dominicana y Franklin de la Mota, viceministro de deportes y recreación, estarán presentes en la justa la cual se extenderá hasta el domingo 25.

De la misma manera, señaló que Mariano Rivera, el mejor relevista cerrador de la MLB en su historia y único que ha sido elegido al Salón de la Fama con el 100%, también estará en esta justa en el Cunningham Park, localizado en el 196-10 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366, entre Queens y Long Island. Asimismo, han confirmados el ex toletero de los Medias Rojas de Boston David Ortiz; Robinson Canó de los Mets de New York y el ex lanzador Julián Tavárez.

También ha confirmado el señor Dean Janeway, presidente de Key Food Store Co-Operative, Inc., a quien está dedicado este magno evento, y precisamente cuenta con el patrocinio oficial de esta importante compañía de distribución de productos comestibles.

Las ex estrellas de las Grandes Ligas Mariano Rivera y David Ortiz, tendrán a su cargo los lanzamientos de honores. Las periodistas Verónica Contreras, Telemundo 47 y Esperanza Ceballos, Univisión 41, recibirán especiales homenajes, al igual que los demás invitados ya señalados más arriba.

Una amplia delegación de Key Food Store Co-Operative, Inc, son parte también de los invitados, y quienes acompañarán al presidente de esa compañía, el señor Dean Janeway.

Entre esos huéspedes se destacan John Durante, VP Business Development; Richie French, VP Customer Development; Tomás Silverio Jr., Business Development Manager, entre otros.

Esta justa es parte de las actividades de vinculación con la comunidad del béisbol y sóftbol que tiene La Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York, Inc.

En esta jornada deportiva participarán 88 equipos, 24 de béisbol de las pequeñas ligas y 64 de sóftbol, representando a El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, Yonkers, New Jersey, La Florida, Boston, Washington, Baltimore, Pensilvania, Connecticut, Atlanta, entre otros estados.

“Estamos organizando este Primer Clásico Mundial de Béisbol y Sóftbol, con el objetivo de seguir fomentando la convivencia del deporte, y sabemos que a los equipos y jugadores les gustaría que esta actividad se convierta en una tradición”, comentó Daniel Reyes.

“Estamos todos unidos y comprometidos con el béisbol y el sóftbol en esta la ciudad”, dijo Reyes, quien al mismo tiempo recalcó que reina un gran entusiasmo por este tan esperado evento.