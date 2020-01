$!Apoyado en su pitcheo y ofensiva oportuna, Licey iguala la final ante Toros

Señaló que le dijo a la dirigencia “denme la pelota, que yo puedo hacer el trabajo en cualquier posición que ustedes me pongan”.

Excepto por Simón, que comenzó bien al sacar los dos primeros outs, el relevo azul se comportó a la altura con Fernando Cruz y Gabriel Arias -toleró un indiscutible-, que tiraron un sexto y un séptimo capítulo sin preocupaciones, hasta que Jairo Asencio, su relevista estelar, aseguró la victoria. No trabajaba desde el segundo juego de la serie final.

En el Segundo, el Licey atacó con sencillo de Donovan Solano al central, después de un out y con dos outs, Michael de León conectó doble al prado derecho que puso el juego 2-0.

Los Tigres atacaron desde el principio con una vuelta en el primer episodio. Emilio Bonifacio recibió boleto, robó segunda y alcanzó la antesala por error en tiro del receptor Christian Bethancourt. Erick Aybar fue boleado. Después de un out, Eric Filio conectó elevado de sacrificio al prado izquierdo y anotó Bonifacio.

En el séptimo los Toros abrieron con la entrada con su relevista Jeff Ibarra, quien entró por Edgar García. Emilio Bonifacio disparó sencillo al prado izquierdo. Erick Aybar siguió con sencillo al central y fue todo para Ibarra, reemplazado por Leovanny Rodríguez. Hanley Ramírez conectó sencillo al central, cuando ya tenía dos strikes, y remolcó a E. Bonifacio desde la intermedia. También con dos strikes Eric Filia disparó un batazo, que primero golpeó al lanzador y fue a dar al prado derecho para un sencillo que remolcó a Aybar y Ramírez se fue hasta la antesala. Con corredores en posición anotadora y sin out, una vez más los Tigres no pudieron anotar más que esas dos vueltas. Jorge Bonifacio, al primer pitcheo, se embasó por jugada de selección, luego de conectar por terreno del lanzador, quien tiró al plato al receptor Bethancourt para hacer out a Ramírez al perseguirlo hasta próximo a la antesala. Sócrates Brito también al primer lanzamiento falló con elevado a la antesala en territorio de foul y Solano falló por la inicial donde Peter O’Brien tiró al lanzador Rodríguez para cerrar la entrada.

En el octavo, los Toros vinieron para marcar dos carreras y acercarse seis por dos.

En la parte alta del octavo Peter O’Brien disparó un doble al prado izquierdo, que remolcó a Junior Lake y Jeimer Candelario dio sencillo al prado derecho que llevó al plato a O’Brien para las dos vueltas de los Toros ante Simón, quien retiró a Rubén Sosa, por ponche y a Jordany Valdespín con elevado al central.