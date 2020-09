$!Aquí cinco equipos sorpresa que podrían clasificar

Los Gigantes probablemente no alcancen a los Padres por el segundo lugar del Oeste de la Nacional,

Por qué no lo harán: Tienen una buena dosis de juegos ante Padres y Atléticos, dos rivales nada fáciles. Y no sería nada anormal que un lineup lleno de jugadores como Brandon Belt, el colombiano Donovan Solano, Alex Dickerson, el venezolano Wilmer Flores, Darin Ruf y Austin Slater se viera de golpe en un bache. O que al bullpen, entre los peores en efectividad y WHIP, se quede sin gasolina. Pero los Gigantes, sin dudas, se han puesto en buena posición para avanzar.

Por qué van a clasificar: Los Gigantes probablemente no alcancen a los Padres por el segundo lugar del Oeste de la Nacional, pero si logran rondar los .500 podría ser suficiente para quedarse con un Comodín, debido a la mediocridad de la Central de la Nacional y a lo complicado del calendario de los Marlins y Cardenales. San Francisco no cambió a Kevin Gausman, lo que le permitió mantener una rotación estable. Y liderados por Mike Yastrzemski como primer bate, la ofensiva ha sido una sorpresa agradable.

Por qué no lo harán: ¿Mencionamos lo joven de la rotación? Y ahora están sin el venezolano Elieser Hernández, que perderá el resto de la temporada por lesión. Los costos del susto que pasaron con el COVID siguen presentes, pues cerrarán la temporada con 28 juegos en 24 días, sin fechas libres. Aunque ahora mismo están bien ubicados en la tabla, lo que tienen por delante es mucho pedir para cualquier club.

Orioles (20-22)Posibilidades de ir a playoffs antes de la campaña (FanGraphs): 1.4%Posibilidades actuales de ir a playoffs: 9.5%

Por qué van a clasificar: Una semana después de llevarse tres de cuatro ante los Yankees, los Orioles tendrán este fin de semana la oportunidad de repetirles la dosis a unos neoyorquinos que vienen en picada. Y esos juegos entre ellos podrían cambiar completamente la carrera del Comodín. Los Orioles se han beneficiado mucho del arribo del prospecto Ryan Mountcastle (.383/.441/.633) y las actuaciones por encima de lo esperado de jugadores como el venezolano Anthony Santander, Río Ruiz, el dominicano Pedro Severino, el venezolano Renato Núñez y el dominicano Hanser Alberto. La llegada de brazos jóvenes como Keegan Akin y Dean Kremer también ha aumentado el interés en este equipo.

Por qué no lo harán: Doce juegos en los próximos 10 días contra los Yankees, Bravos y Rays es una tarea complicada para un club con tan poca experiencia. Y ahora Santander podría perderse el resto del año por un tirón en un oblicuo. Por otro lado, los cambios de Mychal Givens y el dominicano Miguel Castro dejaron corto el bullpen, y la rotación depende demasiado de brazos recién llegados.

Tigres (19-22)Posibilidades de ir a playoffs antes de la campaña (FanGraphs): 12.0%Posibilidades actuales de ir a playoffs: 6.6%

Por qué van a clasificar: Aunque en la Central del Joven Circuito el panorama es muy complicado, Detroit todavía puede clasificar vía Comodín si los Yankees siguen perdiendo terreno y los Orioles y Marineros no son capaces de mantener el ritmo. Los Tigres han seguido en carrera porque el venezolano Miguel Cabrera se encendió, el dominicano Jeimer Calendario está jugando mejor que nunca, Jonathan Schoop ha revivido su carrera y el venezolano Víctor Reyes ha sacado la cara en los jardines. Y la rotación tiene mucho potencial si los prospectos Casey Mize y Tarik Skubal se encarrilan. Que terminen la temporada con cuatro juegos ante los Reales podría ser de ayuda.

Por qué no lo harán: Skubal y Mize no han demostrado la consistencia necesaria para confiar en sus habilidades de cargar con una rotación, y sería injusto pedirles eso considerando que hasta este año no habían pasado de Doble-A. La rotación, como grupo, tiene efectividad peor de 6.00 y eso ha puesto demasiada presión sobre el relevo.