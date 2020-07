Aquí lo mejor de la pretemporada de Grandes Ligas

Los equipos se enfrentan entre sí a medida que se acerca la temporada de MLB. Mira lo mejor de los juegos de campamento de verano con Yankees vs. Mets; Cubs vs. White Sox; Dodgers vs D-backs; Nacionales vs Phillies.

Jugadores como Aaron Judge, Mookie Betts, Cody Bellinger y Bryce Harper se lanzarán a medida que nos acercamos a la temporada.

Las Grandes Ligas abren el telón mañana jueves 23 de julio, con dos partidos, el primero a las 7:08 p.m., Yankees visitando a los Nacionales y el segundo a las 10:08, los Gigantes a los Dodgers.