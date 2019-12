$!Aquí los siete equipos a seguir en las Reuniones Invernales

Con tantos agentes libres de renombre sin firmar y una larga lista de equipos en busca de talento de impacto, no hay motivo para pensar que las cosas se van a calmar. Richard Justice hace el análisis en las páginas de MLB.com.

Lo que no se sabe es si los Yankees intentarían firmar a Stephen Strasburg si no logran fichar a Cole. ¿O tendrían interés en enviar al dominicano Miguel Andújar a los Rangers a cambio de un lanzador como Mike Minor ? Todo es posible tratándose de los Yankees.

2) Angelinos

Durante meses, los rumores han vinculado a los Angelinos con Cole, quien es oriundo del Sur de California. ¿Y si no logran firmarlo? Entonces tratarían de agregar a Strasburg o hasta a Anthony Rendón. La meta del equipo siempre fue agregar dos abridores veteranos, por lo que la adquisición de Dylan Bundy esta semana elimina una necesidad de su lista. Desde hace tiempo, Cole y los Angelinos dan la impresión de ser una combinación perfecta, pero el monticular claramente está ponderando otras opciones.

3) Nacionales

Hay que juzgarlos por lo que hagan y no por lo que digan. Anunciar de manera pública que no tienen los recursos para firmar a Strasburg y también a Rendón quizás sea una táctica de negociación o una forma de preparar a su fanaticada para la pérdida de una pieza angular del club. El juego entre el agente Scott Boras, quien representa a ambos jugadores, y los dueños de los Nacionales no puede durar mucho más. Josh Donaldson sería una buena alternativa para Rendón, pero después de Strasburg, la calidad de los abridores disponibles cae y por mucho.

4) Medias Blancas

Ya hicieron un movimiento de impacto (firmar al receptor agente libre Yasmani Grandal) y estuvieron en la pelea por los servicios del abridor Zack Wheeler hasta el final. Siguen buscando picheo abridor a la vez que tienen refuerzos ofensivos en la mira. Al final, el dinero quizás no sea impedimento. Más bien se trataría de convencer a un jugador que están a punto de dar un giro. Para lograrlo, quizás tengan que pagar de más. Sea como sea, están decididos a mejorar en varios aspectos.

5) Rangers

Los Rangers tienen esperanzas de firmar a Rendón o a Donaldson a la vez que buscan otro abridor luego de darle un contrato de tres años y US$28 millones a Kyle Gibson. Si no logran firmar a ninguno, probablemente no sea por falta de dinero. Por eso mismo, es posible que firmen a uno de los dos en los próximos días