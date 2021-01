$!Arenado: las siete consecuencias de su cambio

Todavía no se han resuelto todos los detalles, porque el contrato de Arenado requiere la aprobación de MLB y de la Asociación de Jugadores. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se caiga la negociación. Pero parece inevitable que se complete, afirma Will Leitch en las páginas de MLB.com.

Todavía no se han resuelto todos los detalles, porque el contrato de Arenado requiere la aprobación de MLB y de la Asociación de Jugadores

En los últimos años, se hubiese esperado que los Cachorros serían ese equipo. En vez de eso, fueron los Cardenales. Si Chicago cambia o no a esos jugadores, está claro que es el final de una era de los Cachorros. Es difícil culpar a los aficionados de los Cubs de sentirse mal por haber sucedido más temprano de lo que se esperaba.

Si los Cachorros no estarán en la contienda – incluso Fangraphs los tenía de cuartos antes del cambio --, entonces ¿qué sentido tiene mantener en el equipo a los próximos a ser agentes libres Kris Bryant, el puertorriqueño Javier Báez, Craig Kimbrel y Anthony Rizzo? La Central de la Nacional estaba a la espera de que un equipo tomara la delantera.

Antes de este canje, se podía argumentar que los Cachorros seguían siendo los favoritos de la división. Pero ya no puede hacerse si se completa el cambio.

Esta movida entra en esa categoría, especialmente si los Cardenales, como se ha informado, no ceden a ninguno de sus jugadores claves de su roster actual.

Los Bravos son los campeones reinantes del Este y luce formidables, aunque no hayan reemplazado todavía el bate del dominicano Marcell Ozuna, que está en la agencia libre. (Fuente externa)

Los Bravos son los campeones reinantes del Este y luce formidables, aunque no hayan reemplazado todavía el bate del dominicano Marcell Ozuna, que está en la agencia libre. (Fuente externa)

Los Rockies no iban a competir en el 2021, con o sin Arenado, y ahora definitivamente no estarán en la pelea. Aunque le falta una temporada para convertirse en agente libre, Colorado podría recibir una buena remuneración a cambio de Story. Los Rockies claramente están en medio de una renovación. Traspasar a Story parece ser un próximo paso lógico.

Los Bravos son los campeones reinantes del Este y luce formidables, aunque no hayan reemplazado todavía el bate del dominicano Marcell Ozuna y los Mets, bueno, adquirieron al puertorriqueño Francisco Lindor y al venezolano Carlos Carrasco .

¿Ya se saben cuáles son los equipos que clasificarán? Parece que (por lo menos por ahora), no habrá una postemporada extendida este año y habrá sólo cinco puestos disponibles en la Liga Nacional.

5. John Mozeliak calla a los detractores por un tiempo

El presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, junto al gerente general Michael Girsch, han recibido una cantidad considerable de críticas en este receso de temporada, no sólo por no hacer movimientos, sino por no lucir lo necesariamente ansiosos por ganar la división.

Un aspecto del paso de Mozeliak por el equipo que ha sido subestimado es cómo los Cardenales no entran nunca en un proceso completo de reconstrucción, durante básicamente 25 años. Parecía que eso cambiaría en este receso de campaña, particularmente después de no ejercer una razonable opción de US$12.5 millones de Kolten Wong.

Los Cardenales tienen mucho dinero que saldrá de sus libros al final de la temporada del 2021 y parecía que estaban apuntando hacia el 2020. Resulta que no. Mozeliak le dijo en múltiples ocasiones a los seguidores del equipo que fueran “pacientes”. Ya sabemos por qué.