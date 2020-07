$!Marichal, 2-0, 0.50, pleno dominio Juego de Estrellas

Para esta época en las Grandes Ligas la atención primaria era la composición de los equipos para el Juego de Estrellas.

Este año por causas del COVID-19 todavía no se ha realizado el primer pitcheo y ya anunció la MLB que no habrá All Star en este 2020.

Juan Marichal, la estrella del pitcheo e inmortal de Coopertown, fue un lucero que brilló con una luz intensa en los diamantes del clásico de ases de mitad de estación.

El “Monstruo de Laguna Verde”, en ocho partidos de estrellas, dos de ellos como abridor, en 1965 y 1967, tuvo récord de 2-0 y una microscópica efectividad de 0.50. Lanzó 18 entradas, permitió 7 hits y dos carreras, una de ellas limpias, ponchó 12 y concedió 2 transferencias. Mejor de ahí, ni mandado a fabricar.

El 7 de julio de 1964, ante 50,850 fanáticos, Marichal, el único dominicano que vio acción en ese juego, en rol de relevo cerró el desafío en el noveno acto, enfrentando tres bateadores, no permitió libertad y ponchó uno. El out 25, Rocky Colavito, F7; out 26, Jim Fregosi, F8; out 27, Dick Radatz, K.

El juego se decidió con un jonrón de Johnny Callison en el noveno episodio con dos compañeros en las bases y la Liga Nacional derrotó 7×4 a la Americana en el Juego de Estrellas, en el Shea Stadium de Nueva York. El tablazo fue contra Dick –El Monstruo- Radatz, en un racimo de cuatro anotaciones. La serie entre ambos circuitos quedó empatada 17-17. Tiempo de juego: 2:37.

Marichal fue el lanzador que más victorias obtuvo en la década de 1960, con un total de 194. Su más cercano perseguidor fue el también miembro del Salón de la Fama Bob Gibson, con 164.

En esa década, Marichal tuvo seis temporadas en las que ganó más de 20 juegos: 1963 (25-8), 1964 (21-8), 1965 (22-13), 1966 (25-6), 1968 (26-9) y 1969 (21-11). Marichal participó en un total de nueve Juegos de Estrellas, de los que lanzó en ocho, un récord que el montecristeño comparte con los estadounidenses Jim Bunning, Don Drysdale y Tom Seaver.