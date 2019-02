$!Mercado, uno de la casa, es la apuesta de Gigantes

Antes de la temporada 2004-2005, Laurentino Genao contrató a Juan Mercado como gerente de comunicaciones de los Gigantes del Cibao, pero antes de comenzar la campaña ya el entonces redactor del matutino El Día había sido clave en ayudar al gerente Jesús “Chicho” Campos en la identificación del dirigente Arturo De Freites y al reclutamiento de varios jugadores.

Desde entonces Mercado trabajó más con operaciones de béisbol que con prensa de la mano de los gerentes, Eddy Toledo (2006-2008), Candy Maldonado (2009-2010), Pablo Peguero (2010-2014), René Francisco (2014-2015), Félix Francisco (2015-2016), Ismael Cruz (2016-2018) y René Francisco otra vez (2018-2019).

Su gran conocimiento de las ligas menores y olfato para identificar talento le dio jerarquía para las escogencias en el sorteo y su primer gran acierto fue Alexi Casilla en 2005. También llegaron Juan Francisco, Wilson Valdez, Kendrys Morales, Jean Segura y un amplio etcétera.

Ayer, el presidente del equipo, Samir Risek, lo nombró encargado de llevar las operaciones de béisbol del club, un cargo que lo aparta del periodismo.

De 48 años y licenciaturas en mercadeo y comunicación social (UASD), Mercado tendrá como asistentes a los reconocidos escuchas José Serra y Félix Peguero, el primero con experiencia gerencial con las Estrellas Orientales.

“Fue una decisión del presidente. Ponderó el hecho de mis años con el equipo, mis aportes. Yo trabajo todo el tiempo, si algo me caracteriza es que no me paro de trabajar, el cargo no me importa, la diferencia es que ahora la gente verá que tome decisiones, antes en muchas decisiones tenía yo que ver”, dijo Mercado a DL.

Mercado se une a un grupo reducido de comunicadores que han alcanzado tal posición, que incluye a Ramón Naranjo (Licey y Pollos) y José Gómez (Leones del Escogido).