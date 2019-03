$!Así cobrará Bryce Harper los US$330 millones con los Filis

Bryce Harper ha firmado con los Filis de Filadelfia un contrato por US$330 millones, lo que es igual a 25.4 por año, el número 14 más alto en la historia de las Grandes Ligas.

Cambia de casa, va al Citizens Bank Park, hogar de su nuevo equipo en la Liga Nacional y un parque en el segundo estadio donde ha conectado más cuadrangulares en su historia con 14; en el Nationals Park, hogar de los Nacionales de Washington, factura 92 batazos de vuelta completa.

El acuerdo rubricado será: 2019: US$10 millones más US$ 20 millones de bonificación por firmar; 2020: US$ 26 millones; 2021: US$ 26 millones; 2022: US$ 26 millones; 2023: US$ 26 millones; 2024: US$ 26 millones: 2025: US$ 26 millones; 2026: US$ 26 millones 2027: US$ 26 millones; 2028: US$ 26 millones; 2029: US$ 22 millones; 2030: US 22 millones; 2031: US$ 22 millones.

Su mayor salario en las Grandes Ligas fue de US$21,625,00 millones en el 2018 con los Nacionales.

Harper se acaba de convertir en el nuevo rostro de los Filis y sigue los pasos de Steve Carlton y Dick Allen, Pete Rose y Mike Schmidt, Jimmy Rollins y Ryan Howard. No muchas franquicias cuentan con la historia y las expectativas de Filadelfia.

Harper estará bajo la lupa como nunca lo estuvo en Washington, donde la ciudad aún está agradecida de tener una vez más un equipo de Grandes Ligas y donde no acostumbran a abuchear.