$!Así fue el debut de Sandy Alcántara en octubre

Una de las características de un as, es poder hacer tu trabajo sin estar en tu mejor día.

Su cambió prácticamente no existió. Lanzó apenas cuatro de ellos, de acuerdo con Statcast. Joe Frisaro cuenta lo que pasó en las páginas de MLB.com.

“Hay veces en las que no vas a tener tus mejores días”, dijo Alcántara.

Lo alentador para los Marlins y para el propio Alcántara es que, si el miércoles no fue un buen día, los resultados igualmente fueron muy favorables.

Al final del día, Alcántara permitió una sola carrera y tres hits en 6.2 innings. Otorgó tres boletos y ponchó a cuatro. La única carrera fue un jonrón con dos outs que le conectó Ian Happ en el quinto inning.

De acuerdo con Baseball-Reference, Alcántara es apenas el tercer lanzador dominicano en debutar en postemporada lanzando al menos seis innings y permitiendo una carrera o menos. Roberto Hernández (Indios, Juego 2 SDLA 2007) y Ubaldo Jiménez (Rockies, Juego 3 SDLN 2007) eran los únicos que lo habían hecho antes.

Alcántara ultimadamente mantuvo a su equipo en el juego, y los Marlins anotaron cinco veces en el quinto inning para llevarse el primer juego en la serie al mejor de tres.

“Hoy me mantuve siempre positivo”, confesó Alcántara. “Inning por inning. Ustedes vieron que me metí en problemas, detrás en la cuenta todo el tiempo. Pero encontré la forma de tirar el pitcheo perfecto para sacar outs”.

Los Marlins adquirieron a Alcántara como parte del cambio de Marcell Ozuna con los Cardenales después de la temporada 2017. Como el as del staff de jóvenes lanzallamas de los Marlins, sobre Alcántara hay expectativas bien altas. Es por eso que, aún con la línea que dejó, el manager Don Mattingly apuntó que lo han visto lanzar mejor.

“Lo hemos visto todavía mejor que eso”, comentó Mattingly. “Hoy realmente no pudo poner a funcionar su cambio. Insisto, no me estoy quejando de Sandy. Pero uno sabe que hay más ahí en el tanque”.

Alcántara lanzó 54 rectas de cuatro costuras, promediando 96.8 mph con ese pitcheo. El más veloz viajó a 98.4 mph. Pero estaba teniendo mucho menos éxito con sus envíos secundarios.

“Si todo le funciona, de verdad es difícil lidiar con él para los rivales”, siguió Mattingly. “Estuvo grandioso. Tuvimos unas oportunidades temprano. Ellos también. Tuvieron gente en base, pero Sandy siempre respondió al final”.

Alcántara, que tuvo una tasa de rodados de 49.1% en la temporada regular, según FanGraphs, sacó cinco outs con rollings y cinco con elevados.

“Estuvo bien con su recta”, dijo Anthony Rizzo, el primera base de los Cachorros. “Pero no realmente con sus otros pitcheos, no estuvo consistente. Pero siguió dominándonos con la recta. Nosotros usualmente cazamos las rectas, pero esta vez no pudimos”.

El jonrón de Happ en el quinto cortó una seguidilla de 98 bateadores seguidos para Alcántara sin permitir bambinazos. Antes de la jornada del miércoles, venía de permitir un jonrón en 31.1 innings en septiembre.

El miércoles, Alcántara estuvo a un out de completar siete innings. Lo sacaron del juego con 100 pitcheos encima.

“No tuve mi mejor stuff hoy, pero estaba tirando strikes”, completó Alcántara. “Ustedes vieron los resultados. Nunca me rendí. Siempre estuve tratando de encontrar la forma de lanzar strikes y ejecutar mis pitcheos”.