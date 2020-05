$!Así fueron los inicios de Derek Jeter en MLB

Siempre me criticaban por no darles oportunidad a nuestros jugadores jóvenes”, le dijo el dueño George Steinbrenner al New York Post unos días antes de que Jeter fuese convocado. “Siempre me acusaban de desprenderme del nuestro talento joven. Tenemos talento joven muy bueno. Y ahora vamos a saber quiénes son”.

Evers fue al cuarto de hotel de Jeter para darle la noticia.

“Le dije, ‘El simple hecho es que tienes la oportunidad, así que aprovéchala. En septiembre, si te necesitan, estarás listo para volver a subir. Después de eso, ojalá las cosas salgan bien y puedas ser titular’. Iba a llegar a demostrarles que estaban tomando la decisión correcta”.

El capataz Buck Showalter colocó a Jeter en las paradas cortas, bateando noveno.