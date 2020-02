$!Astros de Houston y juegos en México se destacan en calendario de Grandes Ligas

Houston en Oakland: José Altuve y los Astros inician su primera gira de la campaña en Oakland, casa de su excompañero Mike Fiers . Pero no será uno de esos reencuentros cálidos. En una entrevista con The Athletic, publicada en noviembre, Fiers destapó el ardid de robo de señales de los Astros en camino a su título de la Serie Mundial de 2017, desencadenando un escándalo que podría ensombrecer a la franquicia durante años. Friers y los Atléticos visitan Houston por primera vez el 24 de abril.

Jueves 10 de septiembre

Minnesota en Cleveland: Los Mellizos sacudieron 307 cuadrangulares, un récord de Grandes Ligas, para abrirse paso hacia el título de la División Central de la Liga Americana el año anterior, e incorporaron al toletero Josh Donaldson en la agencia libre. Cleveland finalizó segundo en la división con 93 victorias, pero su mayor movimiento en la temporada baja podría ser uno que no realizaron, al quedarse con el puertorriqueño Francisco Lindor. Los Indios retuvieron al estelar campocorto con la esperanza de regresar a la postemporada, pero podría no estar en el plantel en septiembre en caso de que la campaña de Cleveland no vaya conforme a lo planeado.

Domingo 27 de septiembre

Los Ángeles (Dodgers) en San Diego: En busca de su primer título de Serie Mundial desde 1988, los Dodgers finalizan la campaña con una serie de tres encuentros ante Manny Machado y los Padres. Los Ángeles reforzó su orden al bate con la adquisición de Mookie Betts en un canje con Boston el pasado 10 de febrero, colocando al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018 en el mismo jardín que el actual MVP de la Liga Nacional Cody Bellinger. Machado se dirige a su segunda campaña en San Diego, pero el mayor factor de los Padres podría ser la salud del torpedero Fernando Tatis Jr.