$!Atracan al lanzador Miguel Castro en La Romana y se salva de milagro

Miguel Castro, lanzador de los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas, denunció que fue víctima de un atraco mientras practicaba en el estadio de Villa Hermosa, de La Romana, y que se salvó en “tanguita”.

“Estoy vivo por la misericordia de Dios”, escribió en su cuenta de Instagram el lanzador nativo de esa localidad, para agregar: “Casi pierdo mi carrera por dos analfabetos que se me tiraron llegando al play que iba a entrenar y me quitaron mis cadenas en pleno play casi me dan un tiro por la Gracias a DIOS LA PISTOLA se le encasquilló”.

Castro señaló que después que le quitaron la cadena también lo querían matar. “Ya esto tiene que parar, ya en parte no puede ser que hasta en el play que uno sale a entrenar y a ayudar a los que vienen subiendo, no podamos ayudar”, agregó.

Castro es lanzador derecho que este año en las Grandes Ligas con Baltimore tuvo marca de 2-4 y efectividad de 4.37 al permitir 34 carreras limpias en 70.0 innings lanzados, con 33 transferencias y 63 ponches.