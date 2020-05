$!Bartolo Colón cumple 47 años hoy. Así ha sido su carrera en las Grandes Ligas

Este domingo Bartolo Colón cumple 47 años de edad y no descarta la de seguir lanzado en las Grandes Ligas. Diario Libre te presenta un resumen de su carrera de 21 temporadas.

A pesar que no ve acción en la MLB desde la temporada 2018, es firme al decir que no acepta la idea del retiro. “Todavía tengo la esperanza de lograr lo que yo quiero, que es tirar 46 innings más en Grandes Ligas. Lanzaría para el primero que llame”.

La paralización del deporte en el mundo por el coronavirus sorprendió al nativo de Altamira en México, preparándose para lanzar con los Acereros de Monclova, los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

Quedó con un total de 3.461 innings y dos tercios tras lanzar en 2018 con Texas, el último de los 12 equipos en lo que el cuatro veces asistente al Juego de la Estrellas ha militado. Marichal, miembro del Salón de la Fama, sumó 3.507 entradas.

En la campana del 2018, Colón alcanzó las 247 victorias para apoderarse del récord de más triunfos para un latino, por encima de las 245 del nicaragüense Dennis Martínez.

En el 2005, Bartolo logró el que sería el último premio Cy Young para el país. 15 años han pasado desde ese momento. Dicha temporada fue una muy especial, ya que Anaheim tuvo una excelente campaña que los llevó a liderar su división y el aporte de Colón allí fue fundamental, con 21 victorias frente a tan solo 8 derrotas.

Su libro

"Big Sexy: In His Own Words" ("Big Sexy: En sus Propias Palabras"), el libro del lanzador dominicano Bartolo Colón salió al mercado de Estados Unidos recientemente.

Es un breve compendio de la carrera de casi tres décadas del lanzador dominicano en el béisbol profesional, comenzando con su firma con los Cleveland Indians a los 20 años de edad en 1993 y terminando con su actual estado de semiretirado.

Las células madre

El pasado mes de febrero la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago condenó al lanzador dominicano Bartolo Colón a pagar a dos médicos que lo sometieron a un tratamiento de células madre el 10% de los contratos que obtuvo en Grandes Ligas después de ese exitoso procedimiento.

De acuerdo a la decisión del juez titular del tribunal, José Luis García, el veterano pelotero deberá pagar a los doctores Leonel Liriano Espinal y Sergio Guzmán Durán el 10% de las ganancias los contratos firmados por él desde el año 2010 hasta el 2017, que involucran una suma global de 45 millones, 922 mil 148 dólares.

Suspensión de 50 juegos

Cumplió la suspensión de 50 juegos al dar positivo por testosterona en la campana del 2012. En ese momento había sido uno de los lanzadores más efectivos de Oakland, que competía por un puesto comodín para la postemporada. Colón, un veterano de 15 temporadas en las ligas mayores, tenía marca de 10-9, efectividad de 3.43 y apenas 23 bases por bolas en 152.1 entradas en 24 salidas ese año.

“Todavía me duele y me afecta”, recordó. “Queda ahí siempre. Fue el momento más duro de mi carrera. Y lo más duro fue cuando tuve que llamar a mi padre para darle la mala noticia. Se puso a llorar y yo también más lloré”.