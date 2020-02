$!Bartolo Colón se resiste al retiro y firma para lanzar en México

Bartolo Colón se resiste a decir adiós y probará suerte en aguas desconocidas en su dilatada carrera. Colón lanzará este verano en la Liga Mexicana, de acuerdo con Jesse Sánchez de MLB.com.

El nativo de Puerto Plata ha firmado con los Acereros de Monclova, donde se unirá al jardinero Rajai Davis.

Sin duda, será una campaña interesante para los residentes de Monclava, que serán tratados con dos grandes jugadores recientes. Colón no lanzó en 2019, pero ha registrado 21 temporadas en el nivel más alto del juego. Y Davis ha aparecido en los grandes en cada uno de los últimos 14 años.

Bartolo aún no ha regresado, pero ahora obtendrá una buena mirada de los cazatalentos de la MLB. La Liga Mexicana ha enviado jugadores locales a las Grandes Ligas y ha acogido a ex jugadores de grandes ligas antes, por lo que esto no es un truco publicitario. El atuendo de Aceros del año pasado fue dirigido por Pat Listach y contó con Chris Carter, Erick Aybar, Bruce Maxwell y otros con experiencia en MLB.

Con 46 años de edad, Colón tuvo problemas en sus dos últimas oportunidades de MLB. Pero le dio a los Mets 191 2/3 entradas con efectividad de 3.43 en 2016, hace solo tres años, un simple bache en su carrera aparentemente perpetua. Ciertamente, no es imposible imaginar que algún club le dará una oportunidad si se muestra bien en México y hay una necesidad de entradas.

Del mismo modo, Davis es un claro candidato para dirigirse hacia el norte en algún momento durante la próxima temporada. El jugador de 39 años todavía tiene velocidad de pie de élite y puede cubrir mucho terreno en el jardín. No es probable que haga mucho daño en el plato: en las últimas tres temporadas, tiene una línea de bateo de .230 / .285 / .327, pero aún podría ser una pieza potencial interesante en la lista de entrada / postemporada.