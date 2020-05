Bartolo Colón y su carrera contra el tiempo

La paralización del deporte mundial sorprendió a Colón en México, preparándose para lanzar con los Acereros de Monclova, los vigentes campeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

Era marzo y llevaba tres semanas de pretemporada. No pudo ser.

“Estuve entre quedarme en México o ir a la (República) Dominicana. Me fui a mi país y entonces empezaron con las cuarentenas y el toque de queda”, contó Colón en una entrevista reciente con The Associated Press. “Ahora sigo esperando. La gente de Monclova dice que me avisarán en junio qué va a pasar con la temporada, dependiendo de lo del virus”.

Pase lo que pase, Colón quiere seguir activo. Pese a que no lanza en las mayores desde 2018, es enfático al advertir que no acepta la idea del retiro. Y tiene una meta entre ceja y ceja.