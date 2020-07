$!El baloncesto dominicano enfrenta retos que lucen insuperables

Directivos y pago patrocinio

El otro aspecto vertebral es el temor a que no haya torneo y los clubes se queden en una especie de enganche económico, deben dinero a los jugadores y no todos han recibido el pago. Un ejecutivo señaló que varios directivos entienden que lo ideal es que no haya torneo, pero decirlo invitaría al “no-pago” de las empresas.