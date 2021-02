$!Bauer se disculpó con la afición de los Mets luego de su firma con los Dodgers

Los enlaces y las imágenes del concurso de la gorra firmada por Bauer corrieron rápidamente por las redes sociales, con la especulación de que el reinante ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional y abridor agente libre más cotizado estaba cerca de firmar con el equipo de Queens. En vez de eso, Bauer anunció horas después que se integraría a los Dodgers.

Bauer trató de aclarar la situación el domingo en varias publicaciones de Twitter, explicando que las páginas de mercancía y los enlaces se prepararon para dirigirse a las aficiones de varios clubes antes de la decisión y solamente se publicarían hasta que Bauer realizara su anuncio.

“Fue un momento muy vergonzoso y emotivo para mí”, dijo Bauer.

Bauer anunció que los fanáticos que se inscribieron para la rifa de la gorra de los Mets firmada serán parte de una rifa para un futuro partido entre los Mets y Dodgers. El serpentinero agregó que también donará US$10,000 a varias organizaciones sin fines de lucro en Nueva York -- Big Brothers Big Sisters of NYC, STEM Kids NYC, Get Schooled y the Variety Boys & Girls Club of Queens.

“No veo la hora de mi próxima visita al Citi Field y espero escucharlos así de duro en persona, incluso si no son ovaciones para mí”, concluyó Bauer.