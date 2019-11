$!Beltré entra en el equipo de la década

El retirado antesalista Adrián Beltré es el único dominicano que figura entre los 10 mejores jugadores de la década de las Grandes Ligas, en un ranking elaborado por Will Leitch, columnista de MLB.com y la revista de The New York Times.

Beltré es colocado como sexto en la alineación, una donde se ausenta Robinson Canó y en su lugar es colocado el venezolano José Altuve, si bien el quisqueyano acumuló mayores números de poder y en otras categorías tradicionales, además de victorias sobre jugador reemplazo.

El escritor destaca cómo Beltré comenzó el decenio lleno de interrogantes tras no llenar las expectativas, pero en ese lapso construyó una carrera que debe llevarlo al Salón de la Fama en su primera oportunidad.

El equipo tiene de número uno a Mike Trout (CF) seguido de Clayton Kershaw (LZ), Justin Verlander (LD), Max Scherzer (LD), Joey Votto (1B), Beltré (3B), Miguel Cabrera (1B), Buster Posey (C), Chris Sale (LZ), José Altuve (2B).

Canó recibió una mención especial.