$!Berríos extiende con Toronto por 131 millones y siete años

Los Azulejos de Toronto alcanzaron un acuerdo con el lanzador José Berríos para un contrato de 131 millones de dólares por siete años, sujeto a cumplir con el reconocimiento médico, informó el martes a The Associated Press una persona al tanto de la negociación.

La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que aún no se había dado a conocer un anuncio oficial y por no estar autorizada a hablar sobre el acuerdo.

Berríos tuvo foja de 5-4 con 3.58 de efectividad en 12 aperturas con Toronto. El dos veces “All-Star” fue el indiscutido as de los Mellizos y rara vez se perdía su turno en la rotación.