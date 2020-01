$!Boston despide a Alex Cora en medio de escándalo de robos de señas

La gerencia de los Red Sox de Boston anunció hoy, mediante una comunicación oficial en sus redes sociales, que despidieron al cagüeño Alex Cora, quien dirigió a la franquicia al campeonato de la Serie Mundial en la temporada 2018.

En el comunicado, el dueño principal John Henry, el presidente Tom Werner y el director Sam Kennedy se reunieron con Cora y tomaron la decisión de prescindir de sus servicios.

“Hoy nos reunimos para discutir el informe del comisionado relacionado a la investigación de los Astros de Houston y el esquema de robo de señales. Dado los hallazgos y el castigo impuesto por el comisionado, colectivamente decidimos que no sería posible que Alex continúe al mando de la franquicia, por lo que optamos por tomar caminos distintos”, indicó el equipo.

Por su parte, Cora indicó en el escrito que “quiero agradecer a John, Tom, Sam, a los jugadores, nuestro cuerpo de entrenadores y a toda la organización de los Red Sox. Y, en especial, quiero agradecer a mi familia por su amor y apoyo”.

“Estuvimos de acuerdo en que tomar caminos distintos era lo mejor para la organización. No quiero convertirme en una distracción para los Red Sox en las próximas temporadas. Mis dos años como dirigente fueron los mejores de mi vida. Fue un honor el haber manejado estos equipos y ayudar a capturar un campeonato de Serie Mundial para la ciudad de Boston. Siempre estaré en deuda con la organización y con los fanáticos que me apoyaron tanto como jugador, como entrenador y en mis esfuerzos para ayudar al pueblo de Puerto Rico. Es un lugar especial y no hay nada parecido en el béisbol de las Grandes Ligas. Lo voy a extrañar”, añadió el también exjugador de los Red Sox.

Cora fue señalado como uno de los arquitectos del esquema de robo de señales mientras laboró como coach de banco de los Astros de Houston en la campaña de 2017. El portal The Athletic publicó una historia en la que destaparon el sistema para robar las señales de sus rivales mediante una cámara de vídeo y en la que hablaron exjugadores y exempleados de los Astros.

Mayor League Baseball (MLB) lanzó una investigación y la oficina del comisionado publicó sus hallazgos el lunes. La entidad encontró evidencia de que el dirigente de Houston AJ Hinch y el gerente general Jeff Luhnow tenían conocimiento sobre el sistema, razón por la cual los suspendió por un año y multó a la franquicia por $5 millones, al tiempo que le quitó a la franquicia sus turnos de primera y segunda ronda para los sorteos de novato de 2020 y 2021.

Momentos después de la conferencia de prensa de MLB, la gerencia de los Astros despidió a Hinch y a Luhnow.